KEAN (SKY), Vogliamo rimanere lassù. Inter grande squadra

© foto di www.imagephotoagency.it

Le parole di Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di questo pomeriggio al Franchi contro l'Inter. "Siamo una buona squadra, siamo arrivati fino in fondo e dobbiamo rimanere in vetta. Oggi affrontiamo l'Inter che è una grandissima squadra, speriamo di portare un buon risultato a casa. Mi aspettavo i miei gol a inizio stagione, in estate ho lavorato tanto sulle cose dove dovevo migliorare di più. Il lavoro paga sempre e ho lavorato tanto, spero di poter continuare così".