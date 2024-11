KEAN, 4° miglior goleador italiano nel 2024. Colpani...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella classifica dei giocatori italiani che hanno segnato più gol nel 2024 ci sono diversi protagonisti della Fiorentina. Come riporta Sky Sport infatti, a 4 reti si posizionano Andrea Colpani e Rolando Mandragora, al pari di giocatori come Balotelli, Colombo e Dimarco. Andrea Belotti, a Firenze per sei mesi, si piazza al 14esimo posto con le sue 5 reti segnate tra Fiorentina e Como, così come gli ex viola Federico Chiesa e Patrick Cutrone oltre all'obiettivo di mercato Daniel Maldini.

Moise Kean è il quarto giocatore italiano con più gol nel 2024, frutto delle sue 12 reti da quando è arrivato alla Fiorentina. Davanti all'ex Juve ci sono Scamacca con 13 gol, Immobile con 16 e Mateo Retegui a 18.