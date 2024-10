KAYODE, Si candida nella top 25 per il "Golden Boy"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L’attesa è finita: questo pomeriggio, Tuttosport svelerà nella location di Lungotevere Flaminio a Roma i 25 finalisti del Golden Boy 2024. A far parte dell'élite del calcio giovanile ci saranno 20 giocatori scelti dall’Index 100, elaborato dal partner Football Benchmark, più altri 5 atleti under 21 eletti dai giornalisti, i quali saranno anche responsabili della decisione più delicata, quella del vincitore. Il favorito per la vittoria è senza dubbio Lamine Yamal, campione d’Europa e titolatissimo con il Barcellona.

Tra i candidati c’è anche un po’ d’Italia e, in particolare, un po’ di Fiorentina. Infatti, oltre alla possibilità di vedere Pafundi tra i migliori 25, c’è anche quella di includere Michael Kayode. Entrare nella lista dei 25 migliori non è impossibile, così come non è difficile essere il primo italiano nella lista, onore che è toccato lo scorso anno a Giorgio Scalvini dell'Atalanta.