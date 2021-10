KAVAZASHVILI, Kokorin rovinato da una truffa italiana

Anzor Kavazashvili, ex portiere della Russia, ha attaccato la Fiorentina in merito all'affare Kokorin al media Sport24: "Questa è una storia molto oscura. Non ha giocato in Russia per sei mesi ed è andato in un buon club italiano per uno stipendio enorme. Sistemato ovviamente bene. Lo stipendio può essere vantaggioso, ma nessuno sa cosa c'è nella testa di Sasha. Se Kokorin fosse rimasto a Sochi, sarebbe stato il protagonista della nazionale. È stato rovinato da questa truffa italiana".