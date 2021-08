JUVENTUS, Tweet fa rabbia ad Adidas: "No al razzismo"

Il tweet della Juventus Women che chiamava in causa l'etnia asiatica, per il quale il club bianconero si è scusato con ben due comunicati, rischia di creare problemi alla società anche sul fronte degli sponsor. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, l’Adidas non avrebbe apprezzato la pubblicazione e sarebbe in contatto con la Vecchia Signora, visto che Cecilia Salvai indossava la divisa ufficiale (marchiata dal brand a tre strisce appunto) nella foto ‘incriminata’: “Adidas condanna il razzismo - ha affermato un portavoce dell’azienda di abbigliamento all’emittente satellitare - che sia intenzionale o meno. Non c’è posto per esso nello sport e nella società. Stiamo parlando con il club dell’argomento”.