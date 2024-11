JUVENTUS, Skriniar ha detto sì al ritorno in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ritorno in Italia per Milan Skriniar? Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe molto vicino. Non è un mistero che la Juventus sia già alle prese con il mercato di gennaio a causa delle perdite a lungo termine di Bremer e Cabal che hanno innescato una reazione a catena di ricerca spasmodica di almeno un rimpiazzo, per coprire il vuoto lasciato in difesa, ma la novità è che potrebbe tornare utile una vecchia conoscenza della Serie A passata dall'Inter. Si tratta proprio di Milan Skriniar, difensore slovacco finito ai margini del progetto PSG, che avrebbe già dato il suo ok a un eventuale trasferimento in bianconero nei prossimi mesi. L'ex Samp sarebbe attirato dall'idea di giocare a Torino e la prima apertura mostrata denota un punto a favore non indifferente per la Juve in fase di trattativa.

Tuttavia, il club bianconero punterà solamente a un prestito ed è qui che servirà la disponibilità dei parigini. Servirà un importante lavoro di diplomazia tra le parti, comunque in ottimi rapporti, ma l'ostacolo resta comunque l'ingaggio elevato di Skriniar, pari a 10 milioni di euro bonus esclusi.