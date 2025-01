JUVENTUS, Problemi per Vlahovic: il serbo lavora a parte

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non arrivano buone notizie in casa Juventus in vista del derby contro il Torino in programma per sabato alle ore 18. Secondo quanto riporta TMW, stamattina sia Dusan Vlahovic che Francisco Conceicao hanno svolto un lavoro personalizzato e la loro presenza per la prossima partita è in dubbio. I due calciatori verranno valutati in base alla sintomatologia nel corso delle prossime ore e soltanto a ridosso della partita si saprà con certezza se Thiago Motta potrà mandarli in campo.