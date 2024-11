JUVENTUS, Nessuna lesione muscolare per Savona

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - La Juventus e Nicolò Savona possono tirare un sospiro di sollievo, arrivano buone notizie dai test medici cui si è sottoposto il calciatore al rientro dalla trasferta di Champions League contro l'Aston Villa. "Gli esami strumentali hanno escluso lesioni" fa sapere il club bianconero a proposito della condizioni del laterale classe 2003. Ora il difensore sarà valutato quotidianamente in vista della trasferta di Lecce fissata per domenica sera al 'Via del Mare'. (ANSA).