JUVENTUS-INTER, Decidono VAR e Cuadrado: è 3-2

Succede di tutto tra Juventus ed Inter all'Allianz Stadium. Nel match andato in scena alle ore 18 ad avere la meglio è la squadra bianconera dopo tre rigori, due espulsioni e tante polemiche da entrambe le parti. Alla fine decide Cuadrado, autore di una doppietta oltre al gol di Cristiano Ronaldo dopo aver sbagliato il rigore. Per l'Inter ha segnato Lukaku su rigore e poi un autogol di Chiellini aveva fatto momentaneamente 2-2. Juventus che resta dunque in corsa per la Champions, anche se dovrà sperare in un passo falso del Napoli a Firenze.