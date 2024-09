JUVENTUS, Avviati i contatti per David del Lille: il punto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da TMW, la Juventus avrebbe avviato i contatti per l'attaccante canadese del Lille Jonathan David, in scadenza con il club francese il prossimo giugno.

Il giocatore ha già avvertito il Lille che non ha intenzione di rinnovare e quindi andrà via a parametro zero. David ha già messo a segno 5 gol in questa stagione. L'ingaggio del giocatgore è di 5/6 milioni l'anno e i bianconeri potranno puntare su di lui in base al rendimento di questa stagione dell'ex viola Dusan Vlahovic, in scadenza con i bianconeri nel 2026.