JUVE-VERONA, La decide Cambiaso nel reupero: 1-0

La Juventus vince sul Verona all'ultimo tuffo, con un gol al 97' di Cambiaso che la proietta momentaneamente al primo posto. La gara comunque, nonostante si avviasse verso lo 0-0, fin dall'inizio ha regalato colpi di scena. In avvio di gara infatti è stato annullato dal Var un primo gol a Kean per fuorigioco millimetrico. Il giocatore dopo la chiamata di Spalletti sembra rivitalizzato -nonostante qualche errore sotto porta- ed infatti segna ancora in avvio di ripresa ma l'esito, al Var, è lo stesso, gol annullato stavolta per un fallo.

Anche il Verona recrimina per un rigore non dato al 23' per un fallo di mano di Weah. E nel recupero è arrivato il guizzo vincente di Cambiaso.