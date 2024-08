JUVE, Non solo Nico e Conceicao, tratta anche Sancho

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Non solo Nico Gonzalez della Fiorentina e Francisco Conceiçao del Porto, in attesa che si sblocchi anche la trattativa con l’Atalanta per Teun Koopmeiners, la Juventus non ha fermato i contatti per Jadon Sancho, classe 2000 che nonostante sia stato reintegrato al Manchester United dal tecnico Erik ten Hag, continua a non rientrare nei piani dell’olandese che finora l’ha schierato per appena 7’ in Community Shield. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club bianconero tratta per convincere il talento inglese a scegliere l’Italia come prossima meta e aspetta un segnale da Manchester per avviare una vera e propria trattativa per il classe 2000.

Un affare che si può fare solo in prestito, magari inserendo un diritto/obbligo di riscatto a fine stagione, e non a titolo definitivo.