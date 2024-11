JUVE, Emergenza infortuni: ancora out Nico e Vlahovic

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa

Dopo la seduta odierna della rifinitura in vista della Champions League, la Juventus di Thiago Motta è in completa emergenza e ha dovuto fare a meno ancora degli ex viola Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic. Stamani non hanno preso parte Bremer e Cabal, entrambi alle prese con le lunghe riabilitazioni dagli infortuni al legamento crociato del ginocchio, così come il lungodegente Milik. Ancora assenti anche Nico Gonzalez e Douglas Luiz, oltre a Dusan Vlahovic e Weston McKennie, tutti assenti anche dalla lista dei convocati.

Scelte quasi obbligate insomma per Thiago Motta, soprattutto in attacco dove salvo sorprese sarà schierato Timothy Weah. Solo lavoro a parte, infine, per il giovane Adzic. Lo riporta TMW.