JURIC, In tribuna a Como e per Atalanta-Fiorentina

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa settimana è tornata in campo la Serie A con il quarto turno di questo campionato. Sui campi della massima serie italiana è tornato Ivan Juric, che se non nelle consuete vesti di allenatore, bensì da spettatore sulle tribune di due impianti, il Sinigaglia di Como e il Gewiss Stadium di Bergamo. L'ex tecnico del Torino, fermo dopo la fine dell'esperienza con i granata, ha assistito, accompagnato dal suo vice Matteo Paro, alle sfide Como-Bologna e Atalanta-Fiorentina alimentando i rumors sul suo futuro.

Questo perché viola e rossoblu sono due formazioni a cui in passato era stato accostato e che stanno vivendo un complicato avvio di stagione. Chissà se la visita per i match di gigliati e felsinei non sia una sorta di candidatura per il futuro? I più maligni magari l'hanno pensato.