JUNIOR TIM CUP, Giovedì finale al Viola Park con Galloppa

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Giovedì 11 aprile presso lo Stadio Davide Astori del Rocco B. Commisso Viola Park si è disputata la finalissima regionale dell’undicesima edizione della Junior TIM Cup | Keep Racism Out, il torneo di calcio a 7 riservato agli Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano. In campo le squadre degli oratori Parrocchia San Giovanni Evangelista e Sant’Andrea Corsini.

Tante emozioni per i protagonisti e il pubblico presente per la prima sfida del torneo disputata al Viola Park. Il match si è chiuso con la vittoria dei ragazzi del Sant’Andrea Corsini, premiati da Mister Galloppa fresco vincitore della Coppa Italia Primavera, che si sono così aggiudicati l’accesso alla fase finale del torneo che potrebbe vederli protagonisti anche sul terreno dell’Olimpico di Roma prima della Finale Coppa Italia Frecciarossa del 15 Maggio.

Il 15 aprile invece i ragazzi degli oratori Sant’Andrea Corsini e San Jacopino di Firenze, prima di Fiorentina-Genoa, sono stati ospitati allo Stadio Artemio Franchi prendendo parte al walk about che ha permesso loro di visitare lo stadio nelle fasi pre-match e di assistere da bordo campo al riscaldamento delle squadre.