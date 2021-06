JUNIOR FIRPO, Il Milan preme sull'esterno del Barça

Il Milan punta su Junior Firpo. In casa rossonera c'è l'esigenza di trovare un terzino sinistro, un vice Theo Hernandez per la precisione. Ecco perché, come scrive La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri stanno puntato con decisione sul giovane esterno di proprietà del Barcellona. Stando a quanto riferito dalla rosea, Firpo è pronto a trasferirsi al Milan, come del resto lo era già a gennaio. Il calciatore blaugrana potrebbe quindi arrivare in Italia in estate, dopo che nella scorsa sessione di mercato di settembre era stato accostato anche alla Fiorentina.