JOVIC, Com'è cambiato sul mercato il suo valore

Sembra ormai tutto pronto per il passaggio in viola del centravanti del Real Madrid Luka Jovic, il grande obiettivo per l'attacco della Fiorentina che la società di Commisso ha messo nel mirino già da tempo. Il giocatore è dato in arrivo in Italia all'inizio della prossima settimana e Transfermarkt, per anticipare i tempi, ha scelto di ricordare con una grafica sul suo profilo Twitter come si è voluto in questi anni il valore di mercato del serbo, cresciuto nella Stella Rossa, passato poi per poco al Benifca e letteralmente esploso all'Eintracht Francoforte prima dell'esperienza (tra luci ed ombre) al Real. Ecco come in queste stagioni è cambiato il valore sul mercato del classe '97, acquistato dai Blancos per 60 milioni appena tre anni fa:

🇷🇸 Todo apunta a que Luka Jović llegará cedido a la Fiorentina en los próximos días… #lukajovic #jovic #RealMadrid pic.twitter.com/m8igNMMIdR — Transfermarkt.es (@TMes_news) July 2, 2022