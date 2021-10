JORGINHO, Pallone d'Oro? Un sogno. Le parole...

Jorginho, centrocampista dell'Italia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Belgio, valida per assegnare il 3° e il 4° posto nella Nations League. Di seguito le sue dichiarazioni:

Come sta?

"Bene, grazie. Ho sempre voglia di giocare e di poter aiutare la squadra. Tutte queste gare ogni tre giorni fai un po' fatica ad allenarti e a recuperare, ma sto bene".

Quanto è difficile motivarsi per una finalina per il terzo posto?

"Abbiamo appena perso una partita, abbiamo questa voglia di vincere di nuovo. Qui abbiamo questa mentalità vincente e per me dopo l'ultimo ko la gara di domani rappresenta un'opportunità. Vogliamo tornare a vincere".

Che differenza ha visto in campo contro la Spagna tra la semifinale di Wembley e mercoledì sera?

"Nella gara dell'Europeo facevamo molta più fatica, mercoledì eravamo messi bene, stavamo recuperando bene. Poi i dettagli cambiano il percorso della partita a questi livelli".

Cosa pensa del Belgio?

"Il Belgio è una grande Nazionale, prima nel Ranking da anni, è una grande squadra e non è mai facile giocare contro di loro. Devi stare sempre sul pezzo e dare il massimo".

Sogna di vincere il Pallone d'Oro?

"Quale bambino non lo sogna? Sognare in piccolo e sognare in grande è la stessa cosa, quindi meglio sognare in grande...".

Non sarebbe meglio lanciare prima i giovani in Italia?

"Sì, magari potrebbe aiutare così da giocare più anni ad alti livelli. Spero i ragazzi possano avere queste opportunità".

Courtois ha detto che la gara di domani non conta nulla. Non è una mancanza di rispetto?

"No, a me interessa come affrontiamo noi la partita. Come la affronta Courtois e il Belgio ci interessa poco, sinceramente".

Cosa vorrebbe dire per lei vincere il Pallone d'Oro?

"Qualcosa di incredibile. Trovare parole per poter spiegare è anche difficile, è qualcosa che quando ho iniziato era talmente lontano che oggi esserci così vicino è già qualcosa di incredibilmente bello".

Che effetto fa avere tutta questa pressione addosso?

"Le cose cambiano veloci, stavo lavorando tanto al Chelsea e poi è arrivata questa annata dove sono andare bene le cose. Col sostegno di tutti mi sento davvero tranquillo, sono felice".