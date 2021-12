JOAO PEDRO, Mancini: "La convocazione va meritata"

Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il CT dell'Italia Roberto Mancini parla così della possibilità di convocare in azzurro l'attaccante del Cagliari Joao Pedro: "Non è che abbiamo chiesto noi a Joao Pedro di diventare italiano. Ha sposato una donna italiana, ha doppio passaporto, è convocabile. Giusto considerarlo, ha grandi qualità tecniche. Poi la convocazione va meritata, giocando bene. Vale per tutti. Non dimentichiamo che in questi anni il numero dei giocatori italiani si è ristretto ulteriormente rispetto al passato. Siamo scesi al 35%. Si restringe anche la scelta per la Nazionale. Io ho ricevuto solamente la comunicazione che Joao Pedro è convocabile. Non gli ho parlato e non so se qualcuno della Federazione lo abbia contattato. Vedremo come staremo e chi avrò a disposizione"