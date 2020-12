JESE, Scandalo sessuale in TV: PSG vuole l'addio

Jesé Rodriguez a breve non sarà più un calciatore del Paris Saint-Germain. Arrivato nel 2016 dal Real Madrid per 25 milioni di euro, nonostante le grandi aspettative l'attaccante spagnolo - cercato in passato anche dalla Fiorentina - non è mai riuscito a lasciare il segno, prima scaricato con prestiti senza esito e poi, tra scarso rendimento e vicende extra-sportive, addirittura messo fuori rosa da mister Tuchel.

La novità delle ultime ore, riportata da Le Parisien, è però un'altra: Jesé Rodriguez e il PSG stanno trattando la risoluzione del contratto dopo che il giocatore è intervenuto in diretta tv al reality di Telecinco "La Casa Fuerte", alimentando uno scandalo sessuale che lo riguarda per via del suo presunto tradimento ai danni dell'attuale compagna (concorrente del suddetto reality).

Il collegamento non è piaciuto affatto alla dirigenza del club parigino, che ha subito iniziato a lavorare all'interruzione anticipata dell'accordo che lo lega al classe '93 fino al prossimo 30 giugno. Il probabile triste epilogo, questo, di uno dei più grossi flop degli ultimi tempi.