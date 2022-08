JANS, Viola più forti ma con loro conto aperto

Si avvicina l'atteso match tra Fiorentina e Twente, gara decisiva per l'ingresso in Conference League ed a poche ore dal calcio d'inizio della partita di andata ha parlato Ron Jans. Il tecnico degli olandesi ha parlato ad ESPN del match di giovedì e ricordato un precedente incrocio coi viola, quando nel 2007 guidava il Groningen e la formazione allora allenata da Prandelli eliminò i suoi: "Ho un conto aperto con la Fiorentina, contro cui pareggiammo due volte e fummo eliminati ai rigori. Avevamo un'ottima squadra ma anche questo Twente è forte, anche se il nostro avversario può schierare una squadra da 250 milioni ed ha un nome importante. A Firenze ci aspettiamo un ambiente caldo, una città fantastica ed un avversario attrezzato ma non andremo in Italia con la paura addosso. Stiamo crescendo in fiducia e comunque vada sarà una gara stupenda; penso che i viola siano favoriti".