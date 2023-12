JANKTO, Coming out? Penso che sia andata molto bene

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista del Cagliari, Jakub Jankto, ha rilasciato un'intervista a ESPN, tornando a parlare del suo coming out. Queste le parole raccolte da TuttoCagliari: "La gente vuole che io sia il capitano di una certa comunità. Io dico sempre: guardate, io rispetto tutti, tutta la comunità, tutte le persone. Ma io voglio solo concentrarmi su me stesso, sulla mia squadra, sul Cagliari, forse anche sulla Nazionale. Non posso decidere per gli altri. Se vogliono parlare, bene, parlino. Volevo solo dare un messaggio a tutti. Penso che sia andata molto, molto bene. È finita lì. Volevo solo dare un messaggio e, sì, ora andiamo avanti".