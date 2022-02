JACOBELLI, Tifo viola, delusione ci sta. E su Cabral...

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, ha parlato della situazione legata all'addio di Vlahovic. Ecco le sue parole: "È comprensibile il sentimento di delusione di una tifoseria appassionata come quella di Firenze. Va però considerato che la Fiorentina, con un fatturato di 72 milioni di euro, non poteva fare altrimenti con Vlahovic. Anche per la situazione contrattuale del giocatore che per altro aveva già espresso il suo desiderio di trasferirsi a Torino. Cabral? Ha segnato tanto, è vero in Svizzera, ma quello non è più un campionato di secondo livello. Sono convinto che farà bene anche in Serie A anche se bisognerà concedergli il tempo di ambientarsi. La garanzia per l’immediato futuro tecnico della Fiorentina si chiama Italiano che ha trasformato la squadra".