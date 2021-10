JACOBELLI, Ecco perché la Juve può permettersi DV9

Intervenuto sul futuro di due attaccanti il cui futuro è in seria discussione, ossia Vlahovic e Belotti, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così: “Vlahovic e Belotti saranno grandi protagonisti del mercato 2022. Mi pare inevitabile un trasferimento altrove per entrambi. Le situazioni sono un po’ diverse, Vlahovic ha rifiutato un’offerta da 5 milioni. Belotti ha solo le tasche piene di giocare in una squadra che in questi ultimi due anni solo grazie ai suoi gol è riuscito a conservare la permanenza in A, senza avere obiettivi particolari".

Come fa la Juve, col passivo di bilancio che ha dichiarato, a puntare Vlahovic?

"Il mattino in cui Commisso ha pubblicato la rottura delle trattative, noi su Tuttosport siamo usciti con il titolo “Il piano Juve per Vlahovic”, perché la prima società in Italia interessata al serbo è quella bianconera, poi all’estero ci sono Liverpool e Atletico Madrid. La Juve ha dichiarato un passivo alto, ma anche un aumento di capitale di 400 milioni per risanare il bilancio dopo la crisi dovuta al covid. La vicenda Locatelli ha dimostrato quanto una trattativa laboriosa possa concretizzarsi con modalità di pagamento dilazionate e posposte. Ma in questi casi dipenderà dalla volontà del giocatore”.