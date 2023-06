J.ALVAREZ, Ieri 0' ma quanti record per l'ex sogno viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è sceso in campo nella finale di Champions vinta ieri sera all'Ataturk, ma l'attaccante argentino Julian Alvarez, soprannominato il Ragno, può comunque vantare un record altisonante nell'almanacco statistico del calcio mondiale. L'attaccante argentino del Manchester City è infatti adesso il primo giocatore ad essere riuscito a conquistare il Triplete per club e il Mondiale per le nazionali nella stessa stagione sportiva.