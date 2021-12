ITALIANO, Vincere alimenti l'entusiasmo. Biraghi...

Parla a DAZN al termine della partita vinta contro il Bologna Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: "Siamo reduci da una trasferta nella quale pensavamo di aver già vinto per poi trovarci con 0 punti, quindi sul 3-1 l'abbiamo gestita diversamente. Potevamo evitare il secondo gol preso ma sono contento perché abbiamo ritrovato concretezza. Sentivo parlare di una sindrome da trasferta, invece siamo riusciti a sfatare anche questo. Ora ci prepariamo per la prossima e vediamo se possiamo fare questo salto di qualità".

Il coinvolgimento di tutti?

"È la soddisfazione più grande perché coinvolgere tutti non è semplice ma su questa cosa punto tantissimo. Tanti ragazzi che hanno poco minutaggio poi sono determinanti, come Maleh e Nico. Tutte le volte che si ruota una formazione io ci tengo a vederli coinvolti e con entusiasmo. Se poi vinciamo in una piazza così difficile sono ancora più contento. È stato bello vedere così tanti tifosi della Fiorentina al Dall'Ara".

Come mai la scelta di Maleh e dei due esterni?

"Volevo più velocità e rapidità in ripartenza con Sottil e Nico. Con Maleh so che abbiamo più inserimento, questa scelta è stata ripagata: la partita era stata preparata così, siamo stati bravi a sfruttare le qualità di tutti i ragazzi. Vincere qua a Bologna, in questa situazione, è un grande risultato. Spero che questo possa alimentare ancora di più i miei ragazzi che ancora devono dimostrare tutte le loro qualità".

La classifica?

"Avendo visto tutte le avversarie, le quattro davanti hanno qualcosa in più e lo stanno dimostrando. La distanza che c'è è giusta, noi siamo i primi ad inseguire e cercheremo di stare in quella zona di classifica. Mancano tre partite alla fine del girone d'andata e vogliamo fare più punti possibile, poi vediamo".

L'esultanza sul gol di Biraghi?

"A fine allenamento si fermano in tre o quattro a battere le punizioni. Biraghi ha il piede per fare gol, in settimana riesce spesso a metterla all'incrocio ed è stato bravo perché un capitano serve in queste situazioni. Sta crescendo anche dal punto di vista caratteriale, sono contento per lui".