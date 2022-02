ITALIANO (SKY), Contento per Amrabat. I tifosi...

Nel post partita di Skysport, Vincenzo Italiano ha commentato la vittoria della sua Fiorentina sul campo dello Spezia, parlando sia della prestazione del gruppo che di quella dei singoli ed esprimendosi anche sull'accoglienza riservatagli dai suoi ex tifosi: "Penso sia lecito sognare, però dobbiamo riuscire ad essere ancora più continui anche dentro le partite. La classifica è bella ma dobbiamo migliorare, la prossima è una gara importante contro l'Atalanta. Oggi siamo stati bravi. Abbiamo concesso due tiri e fatto bene davanti. Sono contento per il gol di Amrabat: aveva fatto una grande partita, l'errore poteva macchiarla ed il gol lo premia perché era da un po' che non giocava. Sono contento per lui".

Tirerà le orecchie ad Amrabat per l'errore in occasione del pareggio dello Spezia?

"Gliele tiravo se non avesse fatto gol, adesso gli faccio i complimenti per il tiro. Ma uno come lui non può non percepire il pericolo in quella situazione in cui ha perso palla, noi lavoriamo spesso su queste situazioni".

Quanto le ha fatto male l'accoglienza che le ha riservato lo stadio?

"Non sono quella persona che loro dicono sia. Io ho chiesto scusa perché la mia comunicazione è stata sbagliata ma io crescerò da quella esperienza. Non ho altro da aggiungere".

Avete sbagliato qualche scelte di troppo davanti?

"Abbiamo avuto 4-5 palle gol importanti. Oggi se avessimo fatto bene l'ultimo passaggio sarebbero state ancora di più. Non era però facile, loro erano in serie positiva da tanto tempo ed erano una squadra in forma. Creare i presupposti per andare in gol mi soddisfa".

Un parere sulle ultime prestazioni di Odriozola?

"Alvaro da quando è arrivato è cambiato tantissimo. Ha preso confidenza con compagni e campionato e sta dimostrando le sue qualità. Ha un motore davvero incredibile, non sente fatica e questa è una grande qualità; è in crescita e siamo contenti".

Sul gol dell'1-1 cosa c'è che non va?

"In quell'occasione Amrabat deve scaricare al portiere e l'azione si conclude. Poi è normale anche Duncan poteva ripiegare più velocemente, ma se Sofi scarica dietro il pericolo muore sul nascere. Son convinto che non farà più questa disattenzione se vuole giocare, è qui accanto a me quindi penso abbia capito (ndr, ride).

A che punto è l'inserimento di Piatek? E su Cabral?

"Piatek ha giocato in Italia, conosce bene il campionato ed è da noi da più tempo. Cabral è un brasiliano che sa giocare, è sveglio e scaltro dentro l'area. Piatek è però avanti nell'inserimento e si è visto oggi".

Quanto servivano queste due vittorie contro Atalanta e Spezia per ripartire dopo l'addio di Vlahovic?

"Io sono convinto che questa squadra anche se ha perso il suo finalizzatore è una squadra che continuerà a creare, proporre e macinare gioco e lo stiamo dimostrando. Abbiamo fatto un passo falso contro la Lazio e ci capita spesso dopo le soste. Ma abbiamo reagito subito, adesso serve continuità. Se troviamo quella potremo ambire a qualcosa di importante".