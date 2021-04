ITALIANO, Salvezza? I traguardi vanno prima tagliati

Alla vigilia della sfida contro il Bologna, Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato della corsa alla salvezza: "Ventiquattro punti sono un'infinità, otto partite sono tantissime e ci sono ancora tante difficoltà da affrontare, a partire da domani. Dopo tre giorni avremo la partita con la capolista, poi un'altra trasferta. La nostra concentrazione deve essere solo nel pensare di partita in partita e cercare di continuare a fare quello che stiamo facendo. Abbiamo ottenuto in termini di punti qualcosa di straordinario, ma ancora non è finita: come dico sempre, i traguardi vanno tagliati e noi in questo momento possiamo solo pensare a questo".