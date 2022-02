ITALIANO (S. STAMPA), Piatek ragazzo straordinario

Queste le parole di Vincenzo Italiano in sala stampa dopo la vittoria contro l'Atalanta, cominciando con un commento su Piatek: "Il ragazzo si sta applicando e si sta sforzando per entrare velocemente nei meccanismi del gioco che vogliamo proporre. È un ragazzo straordinario per come si allena e per come cerca il dialogo, sono contento dei due gol anche se su rigore. Si è mosso diversamente rispetto alle prime uscite, l'ho visto in grande crescita".

L'approccio alla gara?

"Siamo partiti forte perché volevamo reagire, vuol dire che la squadra ha carattere e che è capace di fare partite di una certa qualità. Dobbiamo solo evitare gli alti e bassi che sono pericolosi. Abbiamo vinto una partita in cui siamo stati molto coraggiosi, anche in 10. Venire in questo stadio e giocare con questo coraggio è difficile per tutti, battere l'Atalanta è un orgoglio enorme".

L'altro quarto di finale?

"Aspettiamo il quarto tra Sassuolo e Juve, vediamo. Arrivati in semifinali arrivi a confrontarti con squadre forti: ci penseremo quando sapremo il nostro avversario".