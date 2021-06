ITALIANO, Per il suo staff non ha valenza la clausola

Tuttosport è sicuro, Vincenzo Italiano sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, ormai è solo questione di tempo. Pare impossibile ricucire lo strappo tra lo Spezia ed il tecnico, così i viola sono pronti ad offrire 1,2 milioni a stagioni per due anni al 43enne che, dal canto suo, dovrà uscire allo scoperto per facilitare la separazione e il pagamento della clausola di 1 milione e 780mila euro lordi che toccherà al tecnico. Tra le due società non c'è stato alcun contatto, ma Italiano vorrà portarsi dietro il suo staff per il quale non vale la clausola stipulata da lui e quindi non comporterà il pagamento di nessun altra penale da parte di Commisso.