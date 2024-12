ITALIANO, Orsolini lamentava fastidio a vecchia cicatrice

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, oltre a parlare a Mediaset della soddisfazione per il passaggio del turno ha parlato dell'infortunio di Orsolini e di altri infortunati: "Orsolini lamentava già un fastidio a una vecchia cicatrice e ci auguriamo che possa essere quella. Lewis ha ancora bisogno di tempo per tornare al 100%: ha avuto un fastidio dietro ma il ginocchio è a posto. Dallinga ha sentito un fastidio al polpaccio ieri in rifinitura e questa mattina ha provato ma non se l'è sentita. Noi andiamo avanti: oggi Castro ha fatto assist e gol e sono contento".