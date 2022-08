ITALIANO, Non facciamo drammi. Peccato per il gol

Vincenzo Italiano, tecnico viola, ha parlato a Dazn dopo la fine di Udinese-Fiorentina per commentare la partita. Ecco le sue parole:

Che cosa non ha funzionato oggi? "Siamo partiti male, non abbiamo iniziato come nelle ultime gare, dove eravamo più liberi mentalmente. Ma sapevamo che la partita era questa, loro sono bravi nel ripartire e purtroppo abbiamo preso gol in quella situazione. Poi abbiamo cercato i varchi giusti, loro si sono abbassati tutti e trovare gli spazi era complicato. Questa sconfitta è figlia dei primi minuti.

Oggi sono stati fatti tanti cambi perché era necessario. C'è chi non può fare tre partite in sei giorni. Ma abbiamo giocato a testa alta potendo anche far male. Dopo venti minuti abbiamo preso in mano la gara, creando occasioni. Pareggiamo tra l’altro su un episodio di fallo dubbio. Potevamo pareggiare ma non ci siamo riusciti. Alla fine è la prima sconfitta, eravamo ancora imbattuti. Un passo falso che non volevamo affrontare. Non vogliamo questo tipo di sconfitte. Ma anche oggi chi ha sostituito i titolari, e ce ne sono ben pochi qua, ha fatto bene".

Barak? "L’abbiamo inserito velocemente perché ha qualità e sa stare in campo. È intelligente, ed è giusto sfruttarlo, oggi ha fatto un passo avanti rispetto all’altra partita. Può darci ancora tanto".

Tra pochi giorni c'è già la Juventus... "Ormai abbiamo sempre pochi giorni per preparare le partite. Domani è pre rifinitura. Dobbiamo esser bravi a prepararla in mezzo allenamento e dal punto di vista mentale. Da giovedì prossimo c’è la Conference, ormai siamo entrati in questo giro. Dispiace oggi, ma niente drammi o allarmismi. La squadra comunque, con tanti ragazzi che non giocavano da tanto tempo, ha fatto la prestazione".