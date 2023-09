ITALIANO, Le pagelle dei giornali: gara sufficiente

FirenzeViola.it

All'indomani di Genk-Fiorentina spazio anche per i giudizi di quotidiani e siti web su Vincenzo Italiano. La sua Fiorentina si è trovata per due volte in vantaggio ma ha subito le due reti su situazioni da palla inattiva, svarioni difensivi che hanno marchiato il 2-2 in terra belga. Il match di ieri, in cui il tecnico viola ha attuato un semi-turnover rispetto alla sfida vinta contro l'Atalanta, conferma alcuni difetti dei suoi. Ecco i voti dati a Italiano:

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

FirenzeViola: 6