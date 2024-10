ITALIANO, Ko Aebischer, Ndoye e altri tre: dispiace

FirenzeViola.it

In conferenza stampa oggi per presentare la prossima partita del Bologna contro il Genoa, l'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha riportato l'emergenza infortuni in casa rossoblu: "Purtroppo è così, mi dispiace perché si parla sempre che dopo le soste si può lavorare bene, poi però quando arrivano i nazionali tornano con qualche minuto nelle gambe, però a questo giro perdiamo Aebischer, Ndoye, Iling e Erlic, oggi Lucumi appena arrivato ha lavorato a parte. Lavoriamo una partita alla volta, ci faremo trovare pronti, ma sono molto dispiaciuto per questa situazione con i rientri dei nazionali, avremo tanti impegni nei prossimi 20, non mi fa piacere",

Ndoye recupera per la Champions? Cos'ha pensato per gli esterni? Dominguez è pronto?

"Aebischer ha un problema all'adduttore, Ndoye è un carico di fatica, Erlic lesione, Iling simil Pobega al collaterale, ci vuole tempo per andare via. Dobbiamo iniziare ad attingere energie e prestazione da alcuni ragazzi che hanno dato meno e avuto poco spazio, serviva aspettarli. Sapevo e so che in questo cammino ci possono essere difficoltà, avete visto cosa succede, ti mancano giocatori importanti, pensi qualcosa e vieni smentito da qualcosa che accade. Dovremo essere tutti pronti, Karlsson Orso e Odgaard, tutti. Mi dispiace solo per questa situazione".