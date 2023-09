ITALIANO (SKY), A Udine Bonaventura ok. Beltran...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida contro il Genk, prima gara della fase a gironi di Conference League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ripartiamo con la grandissima soddisfazione per aver superato il preliminare contro una squadra forte come il Rapid Vienna. Lo volevamo, ora inizia questo mini torneo dove dovremo fare punti e ottenere qualcosa di importanti iniziando da questa trasferta impegnativa e complicata".

Bonaventura è assente.

"In partite così ravvicinate basta anche una contusione o un dolorino per essere indisponibili. Ha preso una botta al costato, non era al 100% e abbiamo preferito non rischiarlo. Tornerà a disposizione per Udine".

Cosa manca a Nzola e Beltran per sbloccarsi?

"Vivono per il gol e sono alla ricerca di quello. Però bisogna pensare alla squadra, che sta mandando tanti uomini in gol. Non è sempre stato così, mancano loro all'appello e dobbiamo metterli nelle condizioni di far gol e sbloccarsi. Loro però lo sanno, la prima cosa è la squadra. Sono arrivati quest'anno, presto si sbloccheranno".