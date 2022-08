ITALIANO (DAZN), Subito al lavoro per il Twente

Ai microfoni di Dazn ha così parlato il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo il 3-2 ottenuto contro la Cremonese: “Per come si era messa, è stata una vittoria più difficile del previsto, faccio i complimenti a Kouame per la giocata sull’assist e pure a Benassi. Nel primo tempo siamo stati bravi, nel secondo ci siamo complicati la vita in superiorità numerica. Comunque sono scese in campo due squadre che hanno dato l’anima ed è stata una bella partita”.

Le è piaciuto Jovic?

“Ha fatto un bel primo tempo, poi è calato. Ho voluto fargli giocare tutta la partita per fargli prendere confidenza col campionato. Ha segnato e duettato coi compagni”.

Ora vi aspetta la Conference League…

"Dobbiamo pensare al Twente, cercheremo di prepararla bene. Qualcuno oggi ha riposato per essere al 100% in vista di giovedì, da domani si torna a lavorare”.

Il clima del Franchi vi ha aiutato?

“Siamo passati dai 13 mila dell’anno scorso ai 30 mila di oggi: che soddisfazione. Il nostri tifosi sono il dodicesimo uomo”.