ITALIANO, Giusto perdere. Con la Juve? Era destino

Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, Vincenzo Italiano ha parlato così a DAZN: "Oggi c'è poco da dire. Sono stati bravi i nostri avversari ad essere più svegli e attenti di noi forse perché erano liberi mentalmente. Era il primo match-ball per noi, l'abbiamo sprecato ma ne abbiamo un altro. Abbiamo la possibilità di fare qualcosa di importante. Mi dispiace per la gente che è venuta a vederci, ci riproveremo tra qualche giorno".

Poco apporto da chi è entrato?

"Non è mai facile contro squadre che vanno più forte. Le motivazioni potevano essere diverse però non siamo riusciti a fare un gol soprattutto nel primo tempo per riaprirla. Chi subentra oggi non ce l'ha fatta, ma archiviamo questa partita".

Sottovalutato un po' il match?

"Ho detto che temevo questa partita e così è stato. Libera mentalmente la Samp ha qualità e l'ha dimostrato. Noi non siamo stati bravi come nell'ultima partita, perdiamo meritatamente. Concentriamoci per l'ultima chance che abbiamo per qualificarci all'Europa, poi tireremo le somme".

Un'altra decisiva contro la Juventus.

"Alcuni hanno finito il campionato qualche settimana fa, noi invece continuiamo con partite che pesano tantissimo. Era destino che dovevamo giocarci davanti al nostro pubblico ciò che meritiamo, dovremo essere diversi da oggi ma daremo il 100%. Non ci resta altro da fare".