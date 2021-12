ITALIANO, E l'omaggio speciale da un baby gialloblù

Omaggio davvero particolare per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, non appena arrivato alla stazione di Verona: l'allenatore viola - come mostrato dal portale Hellas Live - ha ricevuto in dono da un giovanissimo tifoso del Verona un disegno con un enorme cuore viola e il logo della Fiorentina, a testimonianza non solo dell'affetto che la città di Verona prova per Italiano (che da giocatore ha vestito la maglia gialloblù dal 2005 al 2007 indossando anche la fascia di capitano) ma anche della forte amicizia che lega la tifoseria dell'Hellas a quella della Fiorentina. Ecco l'immagine in questione: