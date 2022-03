ITALIANO (DAZN), Biraghi e Jack, nulla di grave

Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Bologna: "Sono tre punti che servivano soprattutto a noi stessi perché venivamo da un po' di partite giocate bene senza raccogliere nulla. Potevamo giocare anche meglio ma vincere così va bene: siamo in alto in classifica e siamo contenti. Abbiamo rischiato in qualche situazione ma siamo molto felici di questi tre punti".

I movimenti di Torreira?

"Il succo del discorso è che tutte le volte che viene marcato a uomo ci sta anche offendere e andare in zona gol per non deprimersi. Lui sa come farlo ed è bravo a leggere le situazioni. Mettiamo una pezza sul fatto che gli esterni non riescono ad incidere, lo facciamo con il play".

La prestazione di Castrovilli?

"Lui ha questa grande capacità di inserimento, ha una corsa che può fare meale a chiunque. Deve migliorare nella gestione della palla perché ha sempre voglia di arrivare a chiudere l'azione, se migliora questo punto di vista può solamente crescere. Soprattutto nel secondo tempo lo volevo più centrocampista che attaccante: in certe occasioni è meglio non dare il pallone agli avversari. Ma maturerà".

Biraghi e Bonaventura?

"Per Biraghi è stato un colpo in mezzo al campo ed era stanco. Jack arrivava da una settimana in cui non ha spinto tantissimo e anche lui era un po' affaticato. Ma non sembra nulla di grave".

Il Viola Park?

"Stupendo, bellissimo. Sarà la nuova casa della Fiorentina e farà crescere tantissimo il senso d'appartenenza e la voglia di sudare per questa maglia. Non vediamo l'ora di andare lì a lavorare".