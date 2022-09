ITALIANO, Cosa ho detto a Zurko. Su Jovic-Cabral...

Dopo la conferenza stampa con i giornalisti, Vincenzo Italiano ha parlato anche ai media ufficiali del club rispondendo alle domande dei tifosi: "Questa squadra quanto è mia? Tantissimo, c'è stata grande disponibilità da parte dei ragazzi e abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Come non mai ho a disposizione un gruppo che cerca di seguire ciò che si fa durante la settimana. Sono ragazzi straordinari e c'è grande condivisione".

Tanto equilibrio in Serie A?

"Tanti pareggi, tanti 0-0 e tante squadre che sembravano poter vincere facile faticano. Dimostrazione che tutte le squadre sono attrezzate e questo è un bene per il campionato che sarà più avvincente".

Cosa servirà per vincere domani?

"Tutto. La Juve è una squadra fatta di grandi campioni, pericolosa in qualsiasi modo e forte quando difende. Ci vuole una prestazione top da parte di tutti".

Cabral-Jovic insieme per recuperare il risultato?

"Possibile. Poteva starci benissimo in queste partite ma l'aspetto fisico è stato tutelato in queste partite perché non avevano tre partite in una settimana. Ma ora che stanno bene si può valutare per il futuro".

Zurkowski?

"Ci ho parlato e gli ho detto che nel mercato ci possono essere distrazioni ma una volta chiuso si riparte e si riazzera. Resta con noi un calciatore che si è espresso bene la scorsa stagione, ora deve immedesimarsi in quello che chiediamo e mi auguro che possa ripetersi. Abbiamo un giocatore in più: lo aspettiamo a livelli importanti".

Che Firenze si aspetta domani?"

"Il Franchi può trascinarti e questo stadio può incutere timore all'avversario. Sono convinto che grazie a quello col Napoli abbiamo dato tutto fino all'ultimo. Domani tireremo le somme alla fine ma daremo tutto per dare battaglia al nostro avversario".