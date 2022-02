ITALIANO, Ci siamo ritrovati: oggi è un esame per noi

Il mister Vincenzo Italiano ha parlato nel pre partita di Fiorentina-Atalanta ai microfoni di Sky Sport: “Quando hai dei momenti negativi, devi cercare di uscirne al più presto. Noi siamo riusciti a reagire. La squadra ha un’anima, un carattere, e siamo riusciti a ritrovarci. Per me l’Atalanta è una delle squadre più forti del campionato e vediamo se riusciamo a superare questo esame”

Su Zapata e Muriel: “Sono due giocatori che in questi due anni hanno fatto la differenza. Per Gasperini è meglio averli, mentre per noi è positivo non incontrarli. Hanno comunque in attacco giocatori imprevedibili, dobbiamo avere grande attenzione perché loro sono molto pericolosi”.

Sull’Europa: “Siamo nei pensieri degli avversari, e siamo sulla strada giusta. Quando sono gli avversari a coinvolgerti nella corsa all’Europa è una soddisfazione. È una partita importante oggi che può determinare tanto".