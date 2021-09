ITALIANO/2, Stupito dalla mentalità dei nuovi. Sottil...

A margine della conferenza stampa alla vigilia dell'impegno contro l'Atalanta, Vincenzo Italiano ha risposto anche ad alcune domande dei tifosi attraverso i canali social della Fiorentina:

Come gestire mentalmente la gara contro l'Atalanta? Non è facile: ci rientrano tanti giocatori poche ore prima della gara, a livello mentale non è facile riadattarsi dopo quindici giorni in giro per il mondo. La squadra che troviamo contro è fortissima, la chiave è adattarsi subito alle esigenze del campionato. In generale ho a disposizione tanti giocatori di qualità e forti caratterialmente. Mi riferisco anche ai nuovi arrivati come Nastasic, Torreira e Odriozola. Giocatori con queste caratteristiche ci fanno molto comodo. Non so dire un giocatore che mi sembra cresciuto di più, penso che tutti stiano alzando il loro livello.Sottil o Kokorin per sostituire Gonzalez? Abbiamo deciso di avere coppie in tutte le zone del campo e anche per questo ruolo ho tanti dubbi, sceglierò nella rifinitura anche in base all'avversario".

Sollecitato anche sulla punizione vincente calciata ieri in allenamento, il tecnico ha risposto: In carriera ne ho tirate tante. Mi piace lavorare coi ragazzi anche sui calci di punizione, avere un buon battitore è fondamentale e spesso a fine allenamento mi fermo con alcuni di loro".