ITALIA, Verratti recuperabile per la Svizzera

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - Marco Verratti ha svolto tutto l'allenamento in gruppo questo pomeriggio a Coverciano. Come ha dichiarato il responsabile sanitario della Nazionale Andrea Ferretti è ancora presto per pronunciarsi sulla disponibilità del centrocampista del Psg per la partita del 16 giugno con la Svizzera, ma il fatto che Verratti a cinque settimane dall'infortunio al collaterale del ginocchio destro abbia ripreso a lavorare con i compagni è ritenuto un segnale incoraggiante: adesso il giocatore dovrà ritrovare la condizione fisica. Nella sessione pomeridiana hanno lavorato in palestra Florenzi alle prese con un risentimento muscolare e Berardi che deve smaltire i postumi della contusione rimediata contro la Turchia. I due giocatori però non sembrano destare preoccupazioni. (ANSA).