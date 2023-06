ITALIA U20, Battuta la Corea: è in finale del Mondiale

FirenzeViola.it

Nessuno mai come questa squadra. Adesso il sogno è lì, a 90 minuti di distanza. Dopo il terzo posto del 2017 e il quarto posto del 2019, l'Italia conquista per la prima volta la finale in un Mondiale Under 20. Inarrestabili gli azzurrini che ieri sera hanno mietuto un'altra vittima illustre: battuta 2-1 la Corea del Sud, una partita molto tirata decisa da una perla di Pafundi. Il 2006 dell'Udinese l'ha decisa all'86esimo, nel modo più bello: una punizione perfetta dal limite dell'area che ha messo ko gli instancabili ragazzi di Kim Eunjung.