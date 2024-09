ITALIA U19, Nella vittoria con la Germania in campo Caprini e Martinelli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi in Croazia a Ludbreg la Nazionale italiana U19 ha sfidato in un'amichevole la Germania, la partita è finita con il risultato di 2-1 per gli azzurri. Tra gli undici titolari presente Maat Caprini e anche l'ex viola, ora in prestito alla Juve Stabia, Niccolò Fortini.

Al diciottesimo minuto è entrato anche il portiere classe 2006 Tommaso Martinelli a causa dell'espulsione diretta del portiere titolare Renato Marin, classe 2006 della Roma.