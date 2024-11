ITALIA U19, 3-0 anche alla Bosnia con Martinelli titolare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Altro netto successo per l'Italia Under 19 di Alberto Bollini che nelle qualificazioni agli Europei di categoria vince ad Archanes (Grecia) per 3-0 contro la Bosnia Erzegovina. Partita aperta da Francesco Camarda dopo soli 4 minuti di gioco, poi si scatena il romanista Mattia Mannini, autore delle altre due reti. Azzurrini che bissano pertanto il 3-0 di tre giorni fa contro il Montenegro con Martinelli a difendere i propri pali. Poco più di 20 minuti invece per Fortini, giocatore di proprietà della Fiorentina in prestito a Juve Stabia. Il prossimo impegno è martedì 19 ottobre contro i padroni di casa della Grecia.

ITALIA U19 - BOSNIA ERZEGOVINA U19 3-0

RETI: 4' Camarda, 11' e 26' Mannini.

ITALIA U19 (4-3-3): Martinelli; Magni (88' De Pieri), Leoni, Natali, Cocchi; Mannini (87' Liberali), Sala, Riccio; Fini (69' Fortini), Camarda (66' Sia), Ekhator (88' Mendicino). A disp. Marin, Pagnucco, Plaia, Romano. All. Bollini.

BOSNIA ERZEGOVINA U19 (4-3-1-2): Mehjic; Muharemovic, Karacic, Taraba, Garcevic (60' Garcevic); Gojak (82' Pajic), Beganovic (66' Ibrisinovic), Sabic (46' Terzic); Djajic (46' Djajic); Markocevic, Alajbegovic. A disp. Lemable, Omerovic, Redzic, Rizvic.