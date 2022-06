Alla seconda giornata del campionato europeo under 19, l'Italia batte i padroni di casa della Slovacchia per 1-0. La squadra del ct Carmine Nunziata si trova così a punteggio pieno. Da segnalare la partita di Daniele Ghilardi, difensore viola quest'anno in prestito al Verona, che ha giocato tutti i 90 minuti senza sbavature.