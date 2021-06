Sarà Sergej Karasev l'arbitro di Italia-Svizzera, gara in programma per mercoledì e valida per la seconda giornata del Gruppo A a Euro 2020. Il fischietto russo sarà coadiuvato dagli assistenti Demeshko e Gavrilin e dal quarto uomo Oliver, mentre al VAR ci saranno Dankert, Fritz, Gittelmann e Gil.