ITALIA, Scialbo 0-0 in Polonia. Nessun viola in campo

Scialbo 0-0 dell'Italia a Danzica contro la Polonia nella prima delle due gare di Nations League in programma in questa sosta di ottobre: per ciò che riguarda i giocatori viola, Biraghi è rimasto in tribuna mentre Bonaventura - come noto - ha avuto da stamattina un permesso speciale per rientrare in Italia dopo la nascita del primogenito Edoardo. Per l'ex Fiorentina Chiesa, un'ora abbondante di gioco non entusiasmante con un clamoroso errore in avvio di gara davanti alla porta polacca. Con questo 0-0 (e in attesa della gara con l'Olanda), l'Italia resta in testa alla classifica del suo girone con 5 punti, davanti all'Olanda, alla Polonia stessa e alla Bosnia.