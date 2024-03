ITALIA, Quando saranno i prossimi impegni della Nazionale

FirenzeViola.it

Si è chiusa ieri sera con l'amichevole vinta 2-0 contro l'Ecuador la parentesi dell'Italia negli Stati Uniti. Adesso ci saranno due mesi di tempo per convincere il ct a inserirli nella lista dei 23 che volerà in Germania per disputare l'Europeo. La Serie A si concluderà domenica 26 maggio e 4-5 giorni dopo la Nazionale dovrebbe ritrovarsi a Coverciano per iniziare a preparare l'Europeo.

Sarà un gruppo allargato, di 27-29 giocatori, da cui poi usciranno i 23 che partiranno per la Germania. La prima amichevole è fissata per il 4 giugno, a Bologna contro la Turchia di Vincenzo Montella. La seconda il 9 giugno, a Empoli, contro la Bosnia-Erzegovina. Nel mezzo dovrà essere fornita alla UEFA la lista dei 23: la data ultima è il 7 giugno con variazioni causa infortunio che potranno essere effettuate fino al 14 giugno, vigilia del debutto.